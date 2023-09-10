مجموعة الصافي تحتفي بأوائل الثانوية العامة: نقدر العلم وواجبنا تكريم المتفوقين

استقبلت مجموعة الصافي، وشركة شاومي، اليوم الأحد، 36 طالبا من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على مستوى الجمهورية بمقر المجموعة بالتجمع الخامس، احتفا بهم وتتويجا لمجهوداتهم على مدار العام، حيث قدمت المجموعة الرعاية البلاتينية للطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر الاحتفالية كلا من ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، وماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في إفريقيا، وفاطمة مازن، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية لمجموعة الصافي.

بدأت الفعالية باستقبال الطالب وتعريفهم بالمجموعة ومجالات عملها والشركات التابعة لها، وقد أعربت ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادتها البالغة لاستقبال الطالب المتفوقون بمقر المجموعة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الصافي في دعم طالب مصر وإتاحة العديد من الخدمات لهم في إطار التعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم بما يعكس اهتمام المجموعة بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ويعزز من ثقتهم بأنفسهم وينعكس بالإيجاب على رفعة وطننا وتقدمه.

وأضافت مريم الصافي، أن تكريم الطالب يأتي في إطار استراتيجية دائمة تتبعها مجموعة الصافي في تقديم كافة إمكانياتها وإتاحة خدماتها لمجتمع الطالب، ويعكس مدى وحرص اهتمام المجموعة برفع قدرات الطالب وتحفيزهم لمواصلة مشوار التفوق والنجاح.

وأشارت ريم الصافي في كلمتها إلى أن شركات ومصانع المجموعة ستظل مفتوحة للطالب وذلك للتدريب بها خلال فترة دراستهم بالجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية اللازمة التي تمكنهم من ضمان الحصول على فرص عمل في المستقبل.

كما عبر ماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في أفريقيا عن سعادته وفخره بالمشاركة بذلك الحفل وهنأ الطالب على تفوقهم ودعاهم للعمل ومواصلة الدراسة بكد وبال تعب لمواصلة طريق النجاح الذي ما زال طويلا ويتطلب مزيدا من العمل والتفوق في حياتهم الجامعية.

من ناحية أخرى، عبر الطالب عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال ومدى إعجابهم بأنشطة المجموعة وحرصها على تكريم الطالب المتفوقين ووجهوا الشكر لكافة القائمين على الحفل، كما دار حديث ودي بين الطالب ومسؤولي مجموعة الصافي استمع من خلاله الحضور إلى كافة آراء الطالب وأحلامهم وقدموا لهم النصائح المختلفة لضمان التفوق والريادة.

وفي نهاية الحفل قدمت ريم الصافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، وماكس ما، المدير العام لشركة شاومي في أفريقيا هدايا تذكارية للطالب المتفوقين وجهاز هاتف محمول "صنع في مصر" مقدم من شركة شاومي تقديرا للمجهود الذي بذلوه، ثم انتهى الحفل بصوره تذكارية جمعت الطلاب ومسؤولي مجموعة الصافي.

جدير بالذكر أن مجموعة الصافي تعد شريك ومساهما قويا في الاقتصاد المصري على مدار 38 عا ما، حيث تعمل في عدة مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد من الخدمات في القطاعات المتنوعة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة.