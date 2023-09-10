الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إنتاج القصة الخبرية المدعومة بالبيانات في ثاني أيام ورشة "الإعلام الرقمي"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تواصل  الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "الإعلام الرقمي" لمسئولي الإعلام والقائمين على الموقع وصفحات الهيئة والأقاليم الثقافية والفروع التابعة والتي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام الأونلاين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي.

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وتناولت د.إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، خلال المحاضرة الثانية، الأحد، أهمية صحافة البيانات مشيرة إلى أنها تسهم في معالجة البيانات لاستخلاص تقارير صحفية جذابة، هذا إلى جانب زيادة المصداقية ومساعدة صانع القرار في حل المشكلات التي تواجه المؤسسة عقب تحليل البيانات.

أضافت أن صحافة البيانات تعمل أيضا على اجتذاب جمهور أوسع من القراء، من خلال الاستعانة بالصور، الرسوم، الخرائط التفاعلية والعناوين الجذابة، فمع التدفق التكنولوجي والسرعة الفائقة، لم يعد هناك وقت لدى القارئ لقراءة صحيفة كاملة أو تقرير مطول يعتمد على السرد اللفظي فقط.

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كما تناولت خطوات إنتاج القصة الخبرية المدعومة بالبيانات بدءا من تحديد الفكرة، مرورا بمرحلة التحليل واختيار الرموز والألوان وحتى مرحلة نشر القصة الخبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مصادر البيانات الصحفية وأنواعها وطرق جمعها، وكذلك طرق البحث عن الصور والأخبار على شبكة الإنترنت وكيفية التحقق من مصداقية تلك الصور من الناحية التقنية.

واختتمت محاضرة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالحديث عن بعض التطبيقات التي تتيح كتابة المدونات والقصص الخبرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك التطبيقات التي تسمح بتصميم رسوم بيانية يصاحبها نص وصورة وإجراء بعض التعديلات عليها.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
الهيئة صحافة البيانات الهيئة العامة لقصور الثقافة الإنترنت الإدارة المركزية

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