في يوم عيده.. "قصور الثقافة" تناقش دور الدولة في دعم الفلاح المصري

شهدت المواقع الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، احتفاءً بعيد الفلاح المصري، الذي يوافق اليوم التاسع من سبتمبر.

وعقد بيت ثقافة بدواي محاضرة بعنوان "دور الدولة في رعاية الفلاح" بمدرسة مجمع بدواي الابتدائية.

النمو الاقتصادي والأمن الغذائي

تحدثت خلالها سحر علي، عن دور الزراعة في تحقيق النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي وكذلك دور الدولة تجاه المزارعين من خلال تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم على استصلاح الأراضي من خلال توفير الأسمدة والبذور والأعلاف وغيرها من الخدمات اللازمة من أجل تحقيق التنمية.

وفي سياق متصل شهد بيت ثقافة تمي الأمديد لقاء بعنوان "دور الفلاح المصري في التنمية"، تحدث خلاله هشام جمال الدين، عن مساهمة الفلاح بصورة أساسية في توفير المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يسهم في اكتفاء البلاد ذاتيا، نتيجة وجود مخزن استراتيجي، هذا إلى جانب حدوث طفرة في تصدير تلك المنتجات.

وفي مكتبة أتميدة أقيمت ورشة حكي أوصى خلالها عاطف عبد الحليم، بضرورة دعم الفلاح بداية من توفير الإمكانيات المناسبة للزراعة والآلات الحديثة، وحتى رفع اقتصاديات زراعته من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة.

محاضرات للاحتفال بالفلاح المصري

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، أقيمت عدة محاضرات ببيت ثقافة المطرية ومكتبة ميت سلسيل، ومكتبة شبرا سندي، للتعريف بسبب اختيار التاسع من شهر سبتمبر من كل عام يوما للاحتفال بالفلاح المصري، والذي يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين لتتبدل أحوالهم للأفضل عقب ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952.

وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدر قوانين الإصلاح الزراعى، ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.