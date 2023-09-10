الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

الاسكوا
الاسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، غدًا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 حلقة عمل بشأن بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وجمعية الانترنت والاتحاد الدولي للاتصالات. 

تهدف هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على نهج عمليّة لتعزيز الثقة في الخدمات العامة الرقمية في المنطقة العربية، وتُعقد في إطار مشروع الإسكوا بعنوان "تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية".

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أنه من المقرر أن يشارك في حلقة العمل خبراء ومسؤولون من الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والوزارات، والمؤسسات العامة، العاملة في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن السيبراني، وتطوير الإدارة العامة.

"الإسكوا" تعقد ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية

مناقشة الاستعراضات الوطنية بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

ومن المقرر أيضًا أن تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يوم 2 أكتوبر 2023 في القاهرة، ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 

وأضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الاستعراضات الوطنية الطوعية تقع في صلب عملية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتحرص الدول الأعضاء من خلالها على إبراز تقدّمها في تنفيذ الخطة ومشاركة تجاربها وأولوياتها، مساهمة منها في تسريع التنفيذ وحشد الشراكات المتعددة الأطراف.

وتعمل الإسكوا منذ عام 2019، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على دعم جهود الدول العربية في تحضير استعراضاتها وتوفير منبر لتبادل المعرفة والتعلّم من الأقران.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن ورشة العمل الإقليمية تتناول تجارب الدول العربية التي قدمت استعراضاتها في عام 2023 والدول التي تستعد لتقديمها في عام 2024، والالتزامات لمرحلة ما بعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والانعكاسات على الاستعراضات، إضافة إلى دور التكنولوجيا كإحدى وسائل تنفيذ خطة 2030 وسبل إدراجها في الاستعراضات.

الامم المتحدة لجنة الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكوا الخدمات الحكومية الرقمية المنظمة العربية

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