"الإسكوا" تعقد ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يوم 2 أكتوبر 2023 في القاهرة، ورشة عمل إقليمية حول الاستعراضات الوطنية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

أضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الاستعراضات الوطنية الطوعية تقع في صلب عملية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتحرص الدول الأعضاء من خلالها على إبراز تقدّمها في تنفيذ الخطة ومشاركة تجاربها وأولوياتها، مساهمة منها في تسريع التنفيذ وحشد الشراكات المتعددة الأطراف.

وتعمل الإسكوا منذ عام 2019، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على دعم جهود الدول العربية في تحضير استعراضاتها وتوفير منبر لتبادل المعرفة والتعلّم من الأقران.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن ورشة العمل الإقليمية تتناول تجارب الدول العربية التي قدمت استعراضاتها في عام 2023 والدول التي تستعد لتقديمها في عام 2024، والالتزامات لمرحلة ما بعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والانعكاسات على الاستعراضات، إضافة إلى دور التكنولوجيا كإحدى وسائل تنفيذ خطة 2030 وسبل إدراجها في الاستعراضات.

ونظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أمس، ورشة عمل إقليمية حول الإسقاطات السكانية واستخدام ملفات البيانات الجزئية ومعالجة بيانات التعداد للاستخدام العام في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب، وبرنامج تأهيل البيانات الجزئية/ الفردية للاستخدام العام في جامعة مينيسوتا.

وتابعت "الإسكوا" توفر ورشة العمل فرصة لتعزيز قدرات مكاتب الإحصاء الوطنية ونقاط الاتصال المعنية بالسكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية على إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورصدها.

الهدف من ورشة العمل

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإسقاطات السكانية وطرق تطبيقها، و توفير التدريب العملي على تحليل البيانات والنماذج الديموغرافية وتقنيات الإسقاط، إضافة إلى تحسين فهم تطبيقات الإسقاطات السكانية في وضع السياسات والتخطيط لها، فضلاً عن تسهيل تبادل المعارف بين المشاركين والاطلاع على كيفية إنشاء ملفات البيانات الجزئية للاستخدام العام.