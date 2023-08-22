الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل بعنوان "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"

الإسكوا
الإسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، خلال يومي 25 و 26 أغسطس الجاري حلقة عمل بعنوان الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، في إطار سلسلة من حلقات العمل التي ترمي إلى بناء قدرات المرأة الريفية في شربان بتونس.

الهدف من حلقة العمل

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عبر موقعها الإلكتروني، أن حلقة العمل تهدف إلى بناء قدرات المرأة الريفية في شربان بشأن أوجه الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وإلى تحسين معرفتها في مجال إدارة المشاريع التي تسعى إلى تعزيز هذا الترابط. 

وأشارت إلى أن الحلقة تسلّط الضوء على دراسات حالة وأمثلة واقعية عن نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

حلقة عمل بعنوان ربط الشبكات والانتقال في مجال الطاقة

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد نظمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس حلقة عمل تدريبية عبر الإنترنت أيضًا بعنوان "ربط الشبكات والانتقال في مجال الطاقة في المنطقة العربية" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة.

واستهدفت حلقة العمل التدريبية تحسين فهم المتدربين لوضع التقنيات الحالي واتجاهات تطورها وسيناريوهات تطبيقها. وتشمل هذه التقنيات شبكات التوتر العالي جداً، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الضوئية، والطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة.

الإسكوا لجنة الأمم المتحدة حلقة عمل الامم المتحدة جامعة الدول العربية

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