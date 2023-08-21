"الإسكوا" تعقد حلقة تشاور إقليمية لتقديم مبادرة مقايضة الديون بالعمل المناخى

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، اليوم الموافق 21 أغسطس 2023، حلقة تشاور إقليمية بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتقديم مبادرة الإسكوا لمقايضة الديون بالعمل المناخي.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحلقة التشاورية تهدف إلى تحسين العمل المناخي والعدالة الاقتصادية؛ وإرساء فهم مشترك لمختلف جوانب المبادرة ولرؤى منظمات المجتمع المدني المشاركة؛ وتوضيح الاعتبارات الخاصة بكل بلد؛ وتحفيز التعلّم من الأقران وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون، الأزمة المالية والمناخية في المنطقة العربيّة، بالإضافة إلى مناقضة مقايضة الديون: المفاهيم والممارسات حول مبادرة الإسكوا لمقايضة الديون بالعمل المناخي والتعامل مع الدول الأعضاء، فضلاً عن مناقشة رؤى منظمات المجتمع المدني في إطلاق برامج مقايضة الديون بالعمل المناخي.

ومن المقرر أيضًا أن "الإسكوا"، حلقة عمل تدريبية عبر الإنترنت بشأن ربط الشبكات والانتقال في مجال الطاقة في المنطقة العربية، خلال يومي 22 و23 أغسطس 2023، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة.

وتهدف حلقة العمل التدريبية إلى تحسين فهم المتدربين لوضع التقنيات الحالي واتجاهات تطورها وسيناريوهات تطبيقها، وتشمل هذه التقنيات شبكات التوتر العالي جداً، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الضوئية، والطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن هناك العديد من البلدان العربية تواجه ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع الديون، ما يؤدي إلى استنزاف حصة كبيرة من الإيرادات لتغطية خدمة الديون، كان يمكن إنفاقها على تمويل أهداف التنمية المستدامة والمشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضحت أن الحيز المالي المحدود يقوض قدرة المنطقة على التعافي من جائحة كورونا ولا بد من المساندة الدولية في تخفيف عبء الديون لتمكين البلدان من المضي قدمًا في أعقاب الجائحة، عن طريق تحسين أوضاع الاقتصاد الكلي للبلدان المدينة في الأجل القصير لإدارة ديونها المستحقة.