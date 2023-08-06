"الإسكوا" تنظم حلقة عمل بشأن بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، يوم 11 سبتمبر المقبل، حلقة عمل بشأن بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية في البلدان العربية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وجمعية الإنترنت.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن حلقة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على نهج عملية لتعزيز الثقة في الخدمات العامة الرقمية في المنطقة العربية، وتُعقد في إطار مشروع الإسكوا بعنوان "تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية".

وأشارت "الإسكوا" إلى أن حلقة العمل يشارك بها خبراء ومسؤولون من الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والوزارات، والمؤسسات العامة، العاملة في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن السيبراني، وتطوير الإدارة العامة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد عقدت حلقة عمل أول أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس عن التصنيع الغذائي المستدام، وذلك في إطار عمل المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية (REGEND).

ونظمت الإسكوا سلسلة من حلقات العمل لبناء قدرات المرأة الريفية في شربان بشأن مواضيع الطاقة المتجددة، والممارسات الجيدة في الزراعة، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والتسميد بالري.

واستهدفت حلقة العمل التي عقدت بعنوان "التصنيع الغذائي المستدام" بناء قدرات المرأة الريفية في شربان بشأن تجفيف الفواكه والخضار، والتجفيف الشمسي، والصناعات الغذائية.

وتطرقت إلى طريقة تحضير الأغذية وتغليفها وتعبئتها، فضلاً عن كيفية استخدام الصناعات الغذائية لتوفير فرص العمل وتحقيق الدخل.

جدير بالذكر أن حلقات عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تُنظَّم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، ومعتمدية وبلدية شربان.