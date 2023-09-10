الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكثر من 120 توصية.. "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل المرحلة الأولى للحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، عن تفاصيل انطلاق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة إنجازات الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أهم محاور جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، محورين هامين يتم النقاش بشأنهما أولهما مخرجات الأسبوع السادس للحوار الوطني الذي شهد زخماً وحضوراً قويا من الأطراف المتباينة في الشارع السياسي والاقتصادي المصري.

وأضاف، أن النقاشات بدأت بالمحور السياسي ثم الاقتصادي وانتهت بالمحور المجتمعي، مشيراً إلى أن الجانب الأخر من الحوار هو عن الجلسات المتخصصة والتي هدفت لصياغة الأفكار المطروحة في صورة توصيات لتحديثها أو تطويرها أو تنفيذها.

وأكد أن المرحلة الأولى انتهت  بتوصيات وصلت لأكثر من  120 توصية، وتم إرسالها إلى الرئيس السيسي منها توصيات تشريعية أو توصيات للسلطة التنفيذية، وتتعلق أغلب هذه التوصيات بالمحور المجتمعي بما يزيد عن 60 توصية.

الحوار الوطنى وض الغنام اكسترا نيوز مجلس أمناء الحوار الوطني

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