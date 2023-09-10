الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سويلم" يستعرض خطة زيادة الوعي المجتمعي بقضايا وتحديات المياه بمصر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المتاحة، ووضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر، خاصة مياه الشرب وري الأراضي الزراعية بمختلف الزمامات.

رؤية متكاملة لتوفير الإحتياجات المائية

 

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ حملات توعية وندوات ومؤتمرات، وأيضًا حملات إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام، لإيضاح كافة المعلومات والإرشادات للمزارعين والمنتفعين فيما يتعلق بعدة مشروعات منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة ، وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الري التقليدي بالغمر ، ضمن رؤية متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية.

فى السياق ذاته، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  إجتماعا مع الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للإتصال والعلاقات الخارجية ، وذلك لاستعراض ومناقشة إجراءات تطوير الرؤية الإعلامية للوزارة لزيادة الوعى المجتمعى بقضايا وتحديات المياه فى مصر.

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كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز دور المواطن فى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث، وأيضًا خطة حماية المجارى المائية من التعديات حفاظاً على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها.

كذلك، أكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة إلقاء الضوء على مجهودات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية للحفاظ على موارد المياه ومواجهة زيادة معدلات الفقر المائى.

ونوه إلى،  إلى أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات منها المشروع القومي لتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف رفع كفاءة الترع التي عانت خلال سنوات من اتساع المجرى المائي، والحد من التعديات على القطاع المائى.

الأراضي الزراعية مشروعات قومية مياه الشرب وزاره الموارد المائيه تبطين الترع

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