الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة نجل شقيق برلماني قتل شابًا في السلام

جريدة الدستور

تواصل محكمة جنايات السلام، غدًا الاثنين، جلسات محاكمة  نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023، وبدائرة قسم شرطة السلام، نشبت مشاجرة بين "ن.أ" 22 سنة، و"أحمد. ع"، 19 سنة، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ترصد المجني عليه، وما إن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بـ"سكين" في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب، مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتجت عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

محكمة جنايات السلام خلافات نجل شقيق برلماني قسم شرطة السلام طعن ا بالسكين

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