تأجيل أولى جلسات محاكمة صاحب مطعم متهم بقتل صهره لخلافات بكفر الشيخ

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة صاحب مطعم يقيم بمدينة مسير؛ وذلك لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام بقتل صهره بسلاح أبيض -سكين- عمدًا مع سبق الإصرار؛ بسبب خلافات النسب بينهما لجلسة الغد لحضور المحامى

وحضر المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة .

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

وكشف أمر الاحالة القضية قيام المتهم" ع.ع "، صاحب مطعم ويقيم بمسير،بقتل صهره المجني عليه "محمود فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحا أبيض -سكينا- وتوجه إليه بمحل سكنه، وعند مشاهدته إياه عاجلة بعدة ضربات بسلاح أبيض .

أمر الإحالة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه للمجني عليه ضربات استقرت بالكتف الأيمن، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن؛ قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته.

وأشار أمر الاحالة أنه اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم سلاحا أبيض -سكينا- دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني.