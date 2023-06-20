الإعدام شنقاً لصياد قتل شقيقه بمساعدة زوجته بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة بائعة أسماك وشقيق زوجها صياد، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل الزوج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، أمين سر الجلسة.

وتبين من خلال أوراق القضية أن المتهمين، بيتا النية وعقدا العزم على إنهاء حياة المجني عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة «كوريك» واستدرجته المتهمة الثانية -زوجته- إلى أرضه الزراعية بعلم من شقيقه -المتهم الأول-، وبناءً على مطلبهما، حضر إلى محل الواقعة، فباغته المتهم وانهال عليه ضربا.

وكشفت أوراق القضية- أيضا- أن المتهم الأول كال لشقيقه -المجني عليه- عدة ضربات برأسه، مستخدماً في ذلك أداة أخرى هي «قالب طوب».

وكانت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ، كشفت لغز العثور على جثة صياد مقتولاً داخل أرضه الزراعية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وشقيقه.