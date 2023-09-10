الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. الروم الأرثوذكس تنشر تغطية الصحف العالمة لرحيل البابا بتروس السابع

بتروس السابع
بتروس السابع

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر، عددا من صور الصحف العالمية التي تحدثت عن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في ذكراه.

May be an image of 1 person and text that says "ΥΝΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: 210-3625095 210-3617721 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 íας χεια ΧΡΟΝΟΣ (NEA ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (1216)9 ρα íva, δίψα ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ0,60 ας, έβαψάν ,που των Μεγάλων την Ραρμάκων Γράφειο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ σκλάβους, ανύπαρκτα... Τραγικός χαμός του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Πέτρου, της συνοδείας του και του πληρώματος του ελικοπτέρου ΣΙΝΟΥΚ που κατέπεσε στη θάλασσα της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΣΤΙ Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Απώλεια για την Αφρική και την Ορθοδοξία Εκανε την πρώτη επίσκεψη στο Άγιον Όρος ως Πατριάρχης Πολιισμένοι ΚΟΥΡΑΓΙΟ! ΚΑΛΥΤΕΡΟυΣ ሀΨΗΛΑ ΤΡΑΠΕΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΙΚΑ!."

حادث 11 سبتمبر

وعلق على الصور قائلا: «يوم 11 سبتمبر ذكرى نياحة مثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في حادث مؤلم بسقوط الطائرة التي كان يستقلها مع رفقائه من مطارنة وكهنة وشمامسة وكان ذلك في عام 2004».

May be an image of 1 person, submarine and text that says "11/9 έκρηξη έριξε to Σινούκ www.aegeantimes.gr έρευνα οσα-προσπάθησαν να κρύψουν στο βυθό του Αιγαίοθ Kilt κοινός παρονομαστής με 1O δυστύχημα του Κρανιδιώτη"

وأضاف: “أعطى مثلث الرحمات اهتمامًا كبيرًا للعمل التبشيري والرعائي في أفريقيا. كما عمل على تجديد مبنى البطريركية في الإسكندرية والمقر البطريركي بالقاهرة ودير القديس جيورجيوس البطريركي (ما جرجس في منطقة مصر القديمة بالقاهرة”.

May be an image of 6 people and text that says "Discovery CHANNEL ΔΩΡΕΑΝ ME ΤΟΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ NTOKIMANTEP ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ LUK LUKOIL CYPRUS ΦΥΛΛΟ 1988 TIMH μερα To 160 CD του Γεννημένοι Πρωταθλητές Ιστορία αθλητισμού μαςέχει ανα- ταθλητές, τρέχουν, κολυμπούν υψώνο- αθλητές. απίστευτη ταχύτητα πραγματικά κατέχονται έχουν ζωικό Βασίλειο. γεννημένα ρω- Γνωρίστε ΙΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Τραγικός θάνατος του Πατριάρχη Πέτρου και της συνοδείας του ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ 0 ΘΕΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ Ορφάνεψε n Ορθοδοξία από το θάνατο του Κύπριου Πατριάρχη Î Μονή Μαχαιρά πενθεί την απώλεια του ηγούμενου Αρσένιου ΣΕΝ Πατριάρχη ξε- Πατριάρχης Λεπτομέρειες 17-18-19"

وتابع: «أراح الرب يسوع المسيح روحه مع أرواح رفقائه مع الأبرار والصديقين. ليكن ذكرهم مؤبدًا».

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من جهة أخرى، تتذكر الكنيسة اللقاء السنوي للشبية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط الذي عقد عام 2019 في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس 2019 في دير القديس نيقولاوس فى كاكوبتريا والذي استضافه ككل عام رئيس أساقفة قبرص خريسوستموس. 

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وجمع اللقاء شبيبة قبرص وبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا (مصر) وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق (سوريا ولبنان) وبطريركية أورشليم (فلسطين والأردن)

May be an image of 2 people and text that says "Σεπτεμβρίου ΦΥΛΛΟΥ 9326 Έτος 22356676 Φαξ: 22356701 Μαύρος Σεπτέμβρη ια την Ορθοδοξία και την Κύπρο Ορθοδοξία, U, Διάκονος Αστυνομι- Βιογραφικό αποστασηπερίπου της 114ος Απόστολος Βαρνάβας Καμε- Îαλ- Αλεξάνδρειας"

وإلى جانب الأنشطة الروحية الثقافية والترفيهية في مدينتي بافوس ولارنكا، زار المشاركون دير العذراء في كيكوس حيث يوجد فيه الأيقونة العجائبية للعذراء والتي رسمت بيد القديس لوقا الإنجيلي. ودير كنيسة الصليب حيث يوجد الحبل الذي ربط فيه يسوع وعليه نقاط من دم المسيح.

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وخلال اللقاء زار صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الشبيبه وتشارك معهم طعام الغذاء وأخذ المشاركون من مصر (الذين تميزوا بلبس التيشرتات الزرقاء) الصور التذكارية مع صاحب الغبطة وكذلك جميع المشاركين.

بتروس السابع أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا أنبا نيقولا أنطونيو

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