في ذكراه.. الروم الأرثوذكس تنشر تغطية الصحف العالمة لرحيل البابا بتروس السابع

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر، عددا من صور الصحف العالمية التي تحدثت عن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في ذكراه.

حادث 11 سبتمبر

وعلق على الصور قائلا: «يوم 11 سبتمبر ذكرى نياحة مثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في حادث مؤلم بسقوط الطائرة التي كان يستقلها مع رفقائه من مطارنة وكهنة وشمامسة وكان ذلك في عام 2004».

وأضاف: “أعطى مثلث الرحمات اهتمامًا كبيرًا للعمل التبشيري والرعائي في أفريقيا. كما عمل على تجديد مبنى البطريركية في الإسكندرية والمقر البطريركي بالقاهرة ودير القديس جيورجيوس البطريركي (ما جرجس في منطقة مصر القديمة بالقاهرة”.

وتابع: «أراح الرب يسوع المسيح روحه مع أرواح رفقائه مع الأبرار والصديقين. ليكن ذكرهم مؤبدًا».

من جهة أخرى، تتذكر الكنيسة اللقاء السنوي للشبية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط الذي عقد عام 2019 في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس 2019 في دير القديس نيقولاوس فى كاكوبتريا والذي استضافه ككل عام رئيس أساقفة قبرص خريسوستموس.

وجمع اللقاء شبيبة قبرص وبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا (مصر) وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق (سوريا ولبنان) وبطريركية أورشليم (فلسطين والأردن)

وإلى جانب الأنشطة الروحية الثقافية والترفيهية في مدينتي بافوس ولارنكا، زار المشاركون دير العذراء في كيكوس حيث يوجد فيه الأيقونة العجائبية للعذراء والتي رسمت بيد القديس لوقا الإنجيلي. ودير كنيسة الصليب حيث يوجد الحبل الذي ربط فيه يسوع وعليه نقاط من دم المسيح.

وخلال اللقاء زار صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الشبيبه وتشارك معهم طعام الغذاء وأخذ المشاركون من مصر (الذين تميزوا بلبس التيشرتات الزرقاء) الصور التذكارية مع صاحب الغبطة وكذلك جميع المشاركين.