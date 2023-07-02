بعد اتمام جنازته.. تعرف على مطران نيجيريا للروم الأرثوذكس الراحل

أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا رحيل المتروبوليت ألكسندروس راعي المتروبولية النيجيريا المقدسة لمدة 26 عامًا متتالية في مستشفى بأثينا - اليونان عن عمر يناهز 63 عامًا وكان في الآونة الأخيرة يواجه مشاكل صحية خطيرة.

وأطلقت الكنيسة نشرة تعريفية عن المطران الراحل وولد متروبوليتان نيجيريا وإكسارخ خليج غينيا ألكسندروس (ولد جورجيوس جانيريس) في أثينا عام 1960، وتخرج في قسم اللاهوت الرعوي والاجتماعي في جامعة تسالونيكي وانضم إلى إكليروس بطريركية الإسكندرية، حيث رسم شماسا في1 أكتوبر وكاهنًا في 2 أكتوبر 1988.

منذ رسامته خدم في متروبوليتة يوانوبوليس وبريتوريا المقدسة كعميد للكنيسة البطريركية في أجيوي أنارجيروي وسكرتير متروبوليتة، ونشر مجلة ثنائية اللغة "النهج الأرثوذكسي" وكان مسؤولا عن البث الإذاعي للمتروبوليتية.

كان عضوا في معهد جنوب إفريقيا للدراسات البيزنطية واليونانية الحديثة، وفي أبريل 1997 عُيِّن مديرا للمكتب البطريركي الخاص، وفي 1997 تأسست أسقفية نيجيريا المقدسة بتوموس للبطريركية والمجمع المقدس.

في 23 سبتمبر 1997 انتخب ألكسندروس أسقفا لنيجيريا وفي 24 نوفمبر 1997 رسمه مثلث الرحمات بابا بطريرك الإسكندرية بتروس السابع.

وفي 27 أكتوبر 2004 تم رفع أسقفية نيجيريا المقدسة إلى وضع متروبوليتية يشمل اختصاصها الروحي ولايات نيجيريا والنيجر وبنين وتوغو، ومقرها لاغوس - نيجيريا.

وأقيم موكب جناز مثلث الرحمات المتروبوليت الكسندروس مطران نيجيريا في مزار القديس بورفيريوس المقدس في ميليسي، أتيكا- اليونان.

ترأس موكب الجناز المتروبوليت خريسوستوموس مطران دودوني ، بصفته ممثلًا عن أبرشية أثينا، إلى جانب عدد من رؤساء كهنة أبرشية كنيسة اليونان. ومن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية) ممثل قداسة البابا وبطريرك الإسكندرية ثيودروس الثاتي، والمتروبوليت غريغوريوس مطران الكاميرون وغرب أفريقيا، والمتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا المُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وملاوي، المتروبوليت بندليمون مطران نفكراتيذوس وسكرتير المجمع المقدس، المتروبوليت إمانويل مطران بتوليماذوس. وكذلك ممثل البطريركية المسكونية، ورئيس أساقفة كريت السيد/ إفجينيوس.

بعد مراسم الجناز، دُفن المتروبوليت الكسندروس مطران نيجيريا المبارك في مقبرة Hesychastiriou المقدسة.