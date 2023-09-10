الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشاركة السيسى فى قمة العشرين تعكس الثقة فى قدرة مصر على عبور الأزمة الاقتصادية

محمد بدراوي
محمد بدراوي

ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والمنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي      


الرئيس يحمل لواء الدفاع عن قضايا الدول النامية

 

وأشار بدراوي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل العمل على تحسين معيشة الإنسان والمواطن المصري ليس هذا فقط بل تصب في صالح شعوب الدول النامية كلها وأن مشاركة الرئيس في تلك القمة تأتي في هذا الإطار وفي ظل ثقة المجتمع الدولي فيه وعلى رأسها مجموعة العشرين. 

txt

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملفات اليوم الختامى لقمة مجموعة العشرين

txt

"القاهرة الإخبارية" تُبرز كلمة الرئيس السيسى خلال قمة مجموعة العشرين بالهند (فيديو)

وقال بدراوي، إن وجود مصر ممثلة في قيادتها السياسية في هذا المحفل العالمي الاقتصادي الكبير وبين القوى الاقتصادية الكبري في العالم، يعكس ثقة دول العالم في قدرة مصر وفي اقتصادها على عبور الأزمة الاقتصادية والتي هي ناتجة عن ما يحيط بها من آثار عالمية وإقليمية وكذلك محلية، خاصة أن مصر أنجزت خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية مؤثرة، كما أنها قامت بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإتاحة فرصة جديدة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجالات وقطاعات عديدة وحيوية سيكون لها دور مهم في المستقبل ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين العديد من الصناعات الهامة.

لقاءات الرئيس مع قادة دول العالم لخير وصالح الشعب المصرى 


وأشاد عضو مجلس النواب، بما قام به الرئيس خلال قمة العشرين من مقابلات مع العديد من رؤساء دول العالم على هامش انعقاد القمة من أجل التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بين مصر وكل تلك الدول في مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح مصر وتلك الشعوب. 


كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى كل من مع كل فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة الرئيس السيسي العاصمة الهندية نيودلهي

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملفات اليوم الختامى لقمة مجموعة العشرين

حماة الوطن: مشاركة مصر بقمة العشرين فرصة لتحقيق التعاون الاقتصادى

الأكثر قراءة

قبل وصولها مصر.. عاصفة دانيال ظاهرة نادرة تحدث كل ألف عام

الأهلى يطير إلى السعودية الثلاثاء.. ويواجه طلائع الجيش غدًا

جنة الله على الأرض.. أبرز الأماكن السياحية في الشرق الأوسط

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع "وسط الصعيد" الثقافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل