برلمانى: مشاركة السيسى فى قمة العشرين تعكس الثقة فى قدرة مصر على عبور الأزمة الاقتصادية

ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والمنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي



الرئيس يحمل لواء الدفاع عن قضايا الدول النامية

وأشار بدراوي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل العمل على تحسين معيشة الإنسان والمواطن المصري ليس هذا فقط بل تصب في صالح شعوب الدول النامية كلها وأن مشاركة الرئيس في تلك القمة تأتي في هذا الإطار وفي ظل ثقة المجتمع الدولي فيه وعلى رأسها مجموعة العشرين.

وقال بدراوي، إن وجود مصر ممثلة في قيادتها السياسية في هذا المحفل العالمي الاقتصادي الكبير وبين القوى الاقتصادية الكبري في العالم، يعكس ثقة دول العالم في قدرة مصر وفي اقتصادها على عبور الأزمة الاقتصادية والتي هي ناتجة عن ما يحيط بها من آثار عالمية وإقليمية وكذلك محلية، خاصة أن مصر أنجزت خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية مؤثرة، كما أنها قامت بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإتاحة فرصة جديدة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجالات وقطاعات عديدة وحيوية سيكون لها دور مهم في المستقبل ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين العديد من الصناعات الهامة.

لقاءات الرئيس مع قادة دول العالم لخير وصالح الشعب المصرى



وأشاد عضو مجلس النواب، بما قام به الرئيس خلال قمة العشرين من مقابلات مع العديد من رؤساء دول العالم على هامش انعقاد القمة من أجل التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بين مصر وكل تلك الدول في مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح مصر وتلك الشعوب.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى كل من مع كل فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.