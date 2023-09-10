"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملفات اليوم الختامى لقمة مجموعة العشرين

رصدت إنجي طاهر، موفدة فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل اليوم الختامي لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قائلة: "إن القمة التي تنعقد تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد.. نحن اليوم في اليوم الختامي للقمة التي ناقشت خلال جلسات أمس الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضافت موفدة "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية من العاصمة الهندية، اليوم الأحد، أن القمة تطرقت إلى ملف أزمة الغذاء العالمي، كما تم التأكيد على رفض التلويح باستخدام القوة في ضم أي أراضٍ، كما تم التطرق إلى ملفات التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وأشارت الموفدة، إلى أنه في اليوم الختامي في انتظار انعقاد الجلسة الختامية تحت شعار"مستقبل واحد"، والتي تهدف إلى مناقشة شروط محددة حول كيفية التعامل مع قضايا مثل إصلاحات بنوك التنمية والمنظمات المالية الدولية.