الأحد 10 سبتمبر 2023
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"القاهرة الإخبارية" تُبرز كلمة الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند “G20”.

كلمة الرئيس السيسي خلال قمة G20

  • تابعت باهتمام كلمات القادة حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للإنسانية
  • لا تزال هناك مخاوف بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، لما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية في الدول النامية
  • التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف “اتفاق باريس للمناخ” يقتضي ضمان توفير التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولي
  • أشدد بمناسبة رئاسة بلادي مؤتمر “كوب 27” على أهمية توافر وسائل التنفيذ من الناحية التمويلية.
قمة G20 الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرين الهند السيسي

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