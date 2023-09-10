الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحًا بسماء الأقصر

رحلات البالون
رحلات البالون

حلَّق 35 بالونًا طائرًا تقل 850 سائحًا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.

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وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة

ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

الأقصر إجراءات السلامة المعابد الفرعونية محافظة الأقصر البالون الطائر المعابد الفرعونية القديمة

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