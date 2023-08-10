الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرياح" تعطل رحلات البالون الطائر بالأقصر

ارشيفيه
ارشيفيه

أصدرت سلطة الطيران المدني اليوم قرارًا بوقف جميع رحلات البالون الطائر بالأقصر، ومنعها من الطيران والخروج من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر نظرًا لسرعة وشدة اتجاه الرياح نحو الشرق، ما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

وأكدت سلطات الطيران المدني أن القرار جاء بعد أن قام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس وتبين أن حركة الرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع.

وتعد رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ.

يُشار إلى أن هناك 16 شركة السياحية تعمل في خدمة البالون الطائر وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصًا، وتبدأ الرحلة بالتحرك في سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، مرورًا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات.

سلطة الطيران المدني سرعة الرياح لبالون الطائر رحلات البالون إلغاء رحلات البالون

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