الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يستطيع مريض السكر تناول شريحة من المانجو يوميا؟

المانجو
المانجو

لـ المانجو فوائد الصحية ولكن من الضروري إضافتها بعناية في خطة النظام الغذائي، حيث يكشف خبراء اللياقة البدنية ما إذا كان بإمكان مرضى السكري تناول شريحة من المانجو يومياً.

 

هل المانجو تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم

في موسم المانجو من المهم توخي الحذر إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض السكري لأنه على الرغم من أن المانجو ثمار مفيدة، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن السكريات الطبيعية في المانجو يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك من المهم دمجها بعناية في خطة النظام الغذائي الخاص بك.


المانجو توفر العديد من الفوائد الصحية، حيث تعمل كمصدر غني للفيتامينات A وB المركب وC والبوليفينول، تساهم هذه العناصر الغذائية في تعزيز المناعة، مع مؤشر نسبة السكر في الدم المتوسط ​​(GI) البالغ 56.

يمكن استهلاك المانجو باعتدال من قبل الأفراد الذين يعانون من مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا، طالما أنهم على دراية بالكمية والتوقيت المناسبين.

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من المهم ملاحظة أن المانجو تختلف في حلاوتها ومؤشرها الجلايسيمي، لذا يوصى بالحد من تناولك إلى 2-3 شرائح في المرة الواحدة، هذا سيمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، يُنصح بالاستمتاع بالمانجو كوجبة خفيفة إلى جانب المكسرات بدلاً من دمجها مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز.

بالإضافة إلى ذلك من الحكمة تناول بعض البروتين مع المانجو، بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري يعد التحكم في الكمية أمرًا بالغ الأهمية، وإذا كان لديك ارتفاع في مستويات السكر في الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل تضمين المانجو في نظامك الغذائي.

 

نصائح لمرضى السكر عند تناول المانجو:


تستهلك باعتدال: المانجو حلوة بشكل طبيعي، تناول الطعام باعتدال لتجنب الارتفاع غير الضروري في نسبة السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالألياف: قم بإقران المانجو مع الأطعمة الغنية بالألياف، حيث يمكن أن يساعد ذلك في إبطاء امتصاص السكر وإدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

تجنب الكربوهيدرات المكررة: ابتعد عن الكربوهيدرات المكررة عند تناول المانجو لمنع مضاعفة السكر.

الطازج بدلاً من العصير: اختر المانجو الطازجة بدلاً من العصير، يفتقر العصير إلى الألياف ويمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

حافظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يعد النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية لموازنة ارتفاع السكر الذي قد يأتي مع استهلاك المانجو.

لا تخلط مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر: تجنب تناول المانجو مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر للحفاظ على نظام غذائي متوازن.


مراقبة نسبة السكر في الدم: راقب مستويات السكر في الدم بانتظام مع تضمين المانجو في نظامك الغذائي للتأكد من أنها ضمن نطاق صحي.


لا تتناول المانجو أبدًا على معدة فارغة: تجنب تناول المانجو على معدة فارغة لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

المانجو مرضى السكر الفوائد الصحية النظام الغذائي اللياقة البدنية

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