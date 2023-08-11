مملكة المانجو.. قرية فيديمين بالفيوم تنافس الإسماعيلية بمحصولها

أشهر قرية بمحافظة الفيوم والملقبة بمملكة "المانجو" وهي قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، والتي تعد مركزًا لزراعة المانجو، وتعتمد عليها اقتصاديات القرية.

يبدأ موسم جني المانجو بداية من الأسبوع الأول من شهر يوليو يعتبر بمثابة “عيد”، وهي تعتبر أكبر قرى المحافظة إنتاجًا لهذا النوع من الفاكهة، خاصة أصناف العويسي الفاخر، والتيمور والزبدية، وألفونس، والصديقة، والنوع البلدي وبها مزارع ما يزيد عن 6 آلاف فدان.

ويعتمد أهالي القرية على المحصول السنوي في تشييد المباني وزواج الأبناء من الذكور والإناث.

وقال أيمن نجدي، مزارع بقرية فيديمين، بأن أنواع المانجو التى تزرع فى الفيوم هى "العويسي" والتي ارتفع سعرها هذا العام بسبب ندرة الإنتاج ويتراوح سعر الكيلو من هذا النوع بين 35 و40 جنيه ونوع "التيمور" والتي يصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا و"صديقة " وسعر الكيلو 28، وسعر كيلو المانجو الهندي يبدأ من 24 جنيهًا للكيلو ويصل إلى 35 جنيهًا، وسعر كيلو مانجو تيمور بـ35 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الزبدية بـ27 جنيهًا ويصل إلى 40 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو البلدي بسعر يبدأ من 20 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو ألفونس بـ35 جنيهًا، وسعر المانجو الفص في الأسواق بـ50 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو المانجو الدبشة بـ30 جنيهًا، وسعر مانجو صديقة بـ29 جنيهًا و35 جنيهًا في بعض المناطق.

أما سعر مانجو جولك بـ26 جنيهًا للكيلو، وسعر المانجو السكري بـ25 جنيهًا للكيلو، وسعر مانجو بيض العجل بـ26 جنيهًا للكيلو، وسعر مانجو سنارة 24 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أحمد سعد، مزارع بالقرية، إنه يوجد أصناف من المانجو يتم عملها عصير وتؤكل باليدين ومنها الصديقة والعويس، وهناك أصناف للعصير أفضل بكثير من الأكل وهي الزبدية والجلك والسكري، موضحاً أن سعر الزبدية والبلدي أفضل وأقل من باقي الأصناف في الأسواق، مؤكداً على أن محصول هذا العام أفضل من الأعوام السابقة.

IMG-20230811-WA0018

IMG-20230811-WA0017

IMG-20230811-WA0020

IMG-20230811-WA0019

IMG-20230811-WA0016