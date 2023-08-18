الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تستعد لانطلاق مهرجان المانجو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق عصر اليوم، النسخة الثانية من مهرجان المانجو أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي في حضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من الوفود الدبلوماسية.

يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصرا بموكب ترفيهي من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية بشارع محمد علي.  

فقرات استعراضية وغنائية 
وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.
وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

منفذ لبيع المانجو 
كما يوجد منافذ بيع مانجو إلى المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان  

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA  

موقع الملتقى التصديري بنادي الجولف 
‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59  

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر
‏https://goo.gl/maps/ZF2KnfjviDb3FzCw7

موقع دورة المياه المتاحة أثناء المهرجان علي بعد 1300 متر 
‏https://goo.gl/maps/1z722auvfjQoERLw5

موقع انتظار سيارات رقم ١

https://goo.gl/maps/usn3Q8RzXkb3r3Kx7

موقع انتظار سيارات رقم ٢

https://goo.gl/maps/F5d75VDYDX5KWWCB9

موقع انتظار سيارات رقم ٣

https://goo.gl/maps/pxnotCCRjQnDfPp57

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي  قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين،  وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

تفاصيل مهرجان المانجو مكان مهرجان المانجو منسق مهرجان المانجو مهرجان المانجو الإسماعيلية مهرجان المانجو الإسمعلاوي

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