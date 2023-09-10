الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بورصة السلع تعقد جلستها الـ75 لمطاحن القطاعين اليوم

المطاحن
المطاحن

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، الجلسة رقم 75 لتداول سلعة القمح المستورد، وطرحها للقطاعين العام والخاص بأسعار عادلة. 

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء الجلسة رقم 74 للبورصة المصرية للسلع على سلعة القمح الروسي يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، مشيرة إلى استمرار طرح رقم 74 بنجاح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية 10,000 طن من القمح الروسي المستورد للبيع للمطاحن في القطاع الخاص والعام بسعر 11,000 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع. يجب الإشارة إلى أن 84 عملية شراء تم تنفيذها بالفعل بإجمالي كمية قدرها 9,247.660 طن، وتم تسجيل 91 طلب شراء على منصة البورصة المصرية للسلع بإجمالي كمية قدرها 18,456.260 طن.

 

طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض

تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300  جنيه مصري للطن الواحد.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح  والذرة والردة  "في وقت سابق  في البورصة المصرية للسلع ، أوضح  "عشماوى" انه تم حتي منتصف شهر اغسطس 2023  تداول كمية 923  الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد ٦٦ جلسة وبإجمالي عدد 6552  عملية تداول ، إضافةً إلى ما ذكر، تم تداول كمية 45  الف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد ٢٤٢ عملية.

كما تم تداول كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.

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