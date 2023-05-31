أرباح "مطاحن شمال القاهرة" تقفز إلى 49.5 مليون جنيه خلال 10 أشهر

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 10 أشهر بنسبة 480.65%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 49.53 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل أرباح بقيمة 8.53 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة سجلت صافي ربح بلغ 32.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 4.34 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 868.83 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 434.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

صدقت الجمعية العمومية لشركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي على قيام الشركة، بشراء 6.5 مليون سهم خزينة يمثل 5.58% من رأس المال المصدر.