الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في جلسة علمية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان

في إطار استمرار مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتماشيا مع توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة بأهمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي في النظام الصحي المصري ودوره المحوري في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتأكيده على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من قصص النجاح في مجال الرعاية الصحية مع كافة الشركاء  من القطاعين العام والخاص، شاركت اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالجلسة الحوارية بعنوان "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالبرامج الصحية والسكانية"، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

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وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض مؤتمر السكان والتنمية


واستعرضت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركتها بالجلسة نيابة عن الدكتور احمد طه، الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دولياً، ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة.

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شراكة القطاع الخاص لتوحيد معايير جودة الرعاية الصحية

وأكدت "نصار" على أهمية شراكة القطاع الخاص لتوحيد معايير جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية، بما ينعكس على الاقتصاد الصحي.

تناولت الجلسة استعراض المبادئ والاستراتيجيات الأساسية للتعاون الفعال بين القطاعين وأكد المشاركون أهمية التعرف على الاحتياجات والاهتمامات المشتركة الى جانب انعكاسات تطبيق التحول الرقمي في الخدمات الطبية

شارك بالجلسة الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور انتوني لوثر، رئيس أمناء مؤسسة Spirit، الدكتور ديباك باترا، رئيس قسم الصحة العامة ببرنامج OSRA، IQVIA  بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور فيليبو أوبرتي، رئيس قسم الصحة والأمين العام لمؤسسة ENI بإيطاليا، الدكتور محمد أبو نار، الممثل الاقليمي لهيئة باثفايندر الدولية بمصر والشرق الاوسط، وأشرف على الجلسة إيفرتون سانتوس، نائب رئيس شركة Klas للأبحاث.

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية النظام الصحي المصري منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية

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