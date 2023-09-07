الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمعرض مؤتمر الصحة والسكان والتنمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

خلال جولته اليوم بالمعرض الخاص بمؤتمر الصحة والسكان والتنمية، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وكان في استقبال  الدكتور خالد عبد الغفار والوفد المرافق له، الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، واعضاء مجلس الادارة ومديرو الإدارات المختلفة بالهيئة.

وقد قام ممثلو فرق العمل بالهيئة باستعراض رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهار GAHAR Accreditaion وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وامتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

وزير الصحة والسكان يشيد بالدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة التامين الصحي الشامل

وأشاد وزير الصحة والسكان بجهود الهيئة والدور الذي تقوم به خاصة في تدريب مقدمي الخدمات الصحية، وثمَّن الفيديوهات التي يتم اعدادها للتعريف بمعايير الجودة باسلوب مبسط وعلى اوسع نطاق.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار اهمية تطبيق المعايير بالمستشفيات القائمة مع مراعاة خصوصية المستشفيات ذات الطابع العريق والتاريخي إلى جانب المنشآت الصحية الجديدة.

شملت الانشطة المقامة بالجناح التعريف بخدمات الهيئة وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهار GAHAR على المستويين المحلي والعالمي من خلال عروض تقديمية متنوعة وشرحا من ممثلي الادارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة وفقا لاحتياجات المنشأة.

txt

وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر العالمى للسكان

فيما استعرضت الاداره العامه للدعم الفني خدماتها لمساعده المنشآت الصحية على تطبيق المعايير واستخدام اداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانا من خلال موقعها الالكتروني وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات  طلب زياره ميدانيه للمنشأة الصحية وكيفيه عمل دعم عن بعد بشكل فعال بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية،  استعرضت الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلما بعنوان: "معيار يساوي حياة" لقصة واقعية لمريض للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

كما عرضت الادارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية أهم المحطات الخاصه بالاعتماد والتي تبدأ بعمليه التسجيل على البوابة الالكترونية ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقيمية ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية وعند جاهزية المنشأة يتم إجراء الزيارات التنظيمية ويلى ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد واصدار الاعتماد.

واستعرضت الاداره العامه للتسويق وتنمية الأعمال، من خلال عرض تقديمي، ومن خلال التواجد بجناح الهيئة الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل والشراكات مع القطاعات الصحية المختلفة  بالإضافة إلى المنشآت الصحية للكيانات الكبرى والتي تتيح فرص استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظله التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية أهم انجازاتها خلال فترة عمل الهيئة والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين، لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشآت الصحية معايير الجودة

مواد متعلقة

وزيرا الصحة والتضامن يشاركان في جلسة حوارية عن دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وزير الصحة: الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ مدينة طبية متكاملة للمعاهد التعليمية بالمقاييس العالمية

الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى لمنع الانتحار 2023

وزيرا الصحة والتضامن يوقعان بروتوكول تعاون لتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

وزير الصحة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يشهد الاحتفال بيوم الصحة العربي بجامعة الدول العربية

الرعاية الصحية: تعاون مع "باير" لإنشاء مراكز لاكتشاف وعلاج أمراض الدم بمحافظات القناة

وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصربيا فى القطاع الصحى

الرعاية الصحية: نستهدف التعاون مع "بورتاجس هيلث" لدمج خدمات الصحة العقلية والنفسية فى الرعاية الأولية

الأكثر قراءة

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

مرشح لمجلس الزمالك: نقدر نتعاقد مع محمد صلاح والأزمة الحالية مؤقتة

"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال