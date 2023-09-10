"ثقافة الشيوخ": التشكيك فى وطنية أشرف مروان محاولة للتشويش على نصر أكتوبر العظيم

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما أثير مؤخرًا من وثائق إسرائيلية مضللة حول البطل المصري أشرف مروان بأنه كان يقوم بتسريب معلومات عن الأمن القومي المصري، وخصوصًا حرب أكتوبر، هي محاولة دائمة ومستمرة ضمن سلسلة محاولاتهم للتغطية على نصر أكتوبر العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن هذا النصر العظيم لم يكن بالحرب فقط وإنما بدأت خطوات هذا النصر بالإعداد لهذه الحرب المصيرية، وعلى رأس هذا التحضير والإعداد هو الخطط المتتابعة والكثيفة لجهاز المخابرات العامة المصرية.

جهاز عظيم يتم تدريسه حاليًا في مدارس المخابرات

وأضاف عضو التنسيقية في بيان أن ما قام به هذا الجهاز العظيم يتم تدريسه حاليًا في مدارس المخابرات حتى وقتنا الحالي، لافتًا إلى أن ما يتم ادعاؤه بأن أشرف مروان قام بتسريب معلومات حول حرب أكتوبر هو دليل على أن مصر كانت تدير حربًا معلوماتية تاريخية قبل وأثناء وبعد الحرب بالسلاح، استطاعت بها أن تحقق عدة أهداف أهمها الخداع الاستراتيجي الذى جعل العدو تكون لديه معلومة مشوشة حول الحرب، وهذه المعلومات كانت تحتاج لوقت طويل للتأكد من صحتها، والدليل القاطع على ذلك أن مصر فاجأت العدو في التوقيت الزمني ولم يكن مستعدًا للحرب.

حقائق تفضح الأكاذيب الإسرائيلية في حق مروان

وتابع "القط" قائلًا: "لو كان حقيقي أن أشرف مروان يخبرهم بالمعلومة الصحيحة فهو فشل لهم، لأنهم تفاجأوا بالحرب ولو كانت تضليلًا وخداعًا استراتيجيًا، وهذه هي الحقيقة، فالنتيجة هي حالة الذعر من المفاجأة، وأبسط دليل أن جولدا مائير رئيس الوزراء الإسرائيلية في ذلك الوقت لم تكن في مكتبها، ولم تستطع الوصول لمكتبها بسهولة بسبب طقوس يوم الغفران، لذلك وأخيرًا الشهادات الموثقة من قيادات مخابراتية إسرائيلية نفسها بأنهم تم خداعهم مخابراتيًا قبل أن يتم هزيمتهم عسكريًا، وأيضًا نداءات الاستغاثة المسجلة التى أطلقتها الحكومة الإسرائيلية مع اندلاع الحرب".

محاولة للتشويش على نصر أكتوبر العظيم

وأضاف أن كل هذه الحقائق الموثقة هى تفنيد وتكذيب لكل ما يثار الآن، قائلًا: "نحن أمام محاولة للتشويش على نصر أكتوبر العظيم والنصر المخابراتي والمعلوماتي، الذى كان تمهيدًا لهذا النصر، وكان أشرف مروان محورًا رئيسيًا له، خصوصًا أن الاحتفال بمرور 50 عامًا على الحرب سيكون له طابع خاص لدى المصريين".