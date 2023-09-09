باحثة: إسرائيل تحاول صرف النظر عن نصر أكتوبر بأقاويلها الكاذبة عن أشرف مروان

قالت الأميرة رشا يسري، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إنه بعد حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري على الإسرائيلي، تعالت الأصوات داخل إسرائيل تطالب بالمحاسبة، وشكلت إسرائيل بعد الحرب لجنة تحقيق للنظر في التقصير الاستخباراتي والعسكري في حرب أكتوبر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن التحقيقات انتهت ولكن لم تنشر وقتها، ومع بداية عام 2003 بدأ رئيس شعبة المخابرات العسكرية سابقًا إيلي زعيرا يتكلم، ووقتها صرح بأن عميل الموساد خدع إسرائيل.

أشرف مروان خدع قادة إسرائيل والموساد

وتابع: "ومن هنا بدأت الحرب بين المخابرات العسكرية الإسرائيلية والموساد الإسرائيلي، فكل منهما أصبح يتهم الآخر بأنه من أسباب الهزيمة، وبدأ وقتها الكلام على عميل لم يُذكر اسمه، حتى جاء باحث أمريكي وسأل عن اسم هذا العميل الذي خدع الموساد، وتم ظهور اسم أشرف مروان هنا للمرة الأولى".

وأكدت أن أشرف مروان خدع قادة إسرائيل والموساد، والحكومات الإسرائيلية المتتالية تحاول صرف النظر عن النصر بأقاويلها الكاذبة عن أشرف مروان.