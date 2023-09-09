السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

أشرف مروان
أشرف مروان

فند "شمعون منديس" عميد متقاعد من سلاح الاستخبارات الإسرائيلي، أوهام الرواية الإسرائيلية بأن أشرف مروان كان يتعاون مع تل أبيب قبل حرب أكتوبر عام 1973.

منديس تحدث في إحدى جلسات المناقشات حول الدلائل التي تثبت أن أشرف مروان لم يكن يتعاون مع إسرائيل ولو لمرة واحدة، بل أنه كان ينفذ تعليمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتضليل إسرائيل، وجعل القيادات الإسرائيلية في حالة استسلام لفكرة أن مصر لن تشن حربًا ضدهم.

خطة أشرف مروان لتضليل إسرائيل قبل الحرب

وقال: "أشرف مروان كانت مهمته هي تخدير قيادات إسرائيل"، بحسب ما جاء في حديثه، وإن الرجل المصري كان ينفذ خطة لتضليل إسرائيل قبل حرب شن مصر للحرب يوم 6 أكتوبر عام 1973.

وأوضح أن المسارات التي شكلها الرئيس السادات لعمل جهاز الاستخبارات الخربي قبل الحرب اعتمد الجانبين التكتيكي والاستراتيجي، مؤكدًا أن أشرف مروان كان يتعاون مع السادات بطريقة مباشرة دون العمل تحت قيادة أحد أو تلقي معلومات من أي شخص غير الرئيس المصري.

وأشار منديس، في حديثه، إلى أنه في إسرائيل قالوا إن أشرف مروان لم يتعامل معه أحد من جهاز الاستخبارات الحربي في مصر، موضحًأ: "السبب أن أشرف مروان لم يكن يعمل تحت قيادة شخص ما، هو تعامل بشكل مباشر تحت قيادة الرئيس السادات.. وكان رجل السادات فقط ولم يقترب منه أي شخص".

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لعبة المعلومات بين السادات وإسرائيل

واهتم ضابط سلاح الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد بالآلية التي شكل بها السادات جهاز استخبارات حربي قوي ومتميز من العدم قبل الحرب، وأن تتركز مهمته في تقديم المعلومات وخدمة الجيش المصري.

واعترض منديس على الروايات الإسرائيلية التي تدعي أن أشرف مروان كان يتعاون مع تل أبيب، واعتقاد القيادات الإسرائيلية حينها أنه لم يكن يعلم أنه تتم مقارنة المعلومات من مصادر كثيرة ومختلفة.

وأكمل حديثه: "هل كان السادات يبني جهاز استخبارات لتكون مجرد ديكور!.. هو كان يعلم أن إسرائيل تقارن المعلومات التي تصل إليها، واهتم بمواقف بعينها لضخ المعلومات إلى الإسرائيليين حولها، ونقلها إليهم من شخص أخر".

أشرف مروان سلاح الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل حرب اكتوبر السادات

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