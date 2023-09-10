"التعليم" تحظر تحصيل مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيه مهم وعاجل على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية لتعميمها على الإدارات التعليمية ثم تعميمها على المدارس لحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب أو أولياء الامور.

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وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه تم استقبال شكاوى تفيد أنه يوجد مدارس تقوم بمطالبة أولياء الامور بمبلغ مالى قد يحصل لأكثر من 1000 جنيه مقابل قبول ملفات أولادهم فى المدارس، موضحة أن جميع المدارس التى ثبت عليها ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور أن أى مدرسة تقوم بتحصيل أى مبالغ مالية منهم مقابل قبول أولادهم عليهم إبلاغ الوزارة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الوزارة أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وهي كالآتي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.