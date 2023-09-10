"التعليم": إيقاف قيد الطلاب المسجلين على النظامين المنازل والخدمات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم تعليم عام ومنازل وخدمات والأزهر الشريف.

إيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظامين

وقررت الوزارة إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليًا على النظامين المنازل والخدمات لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.

وجاء نص الخطاب، كالتالي:

في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ونظرًا لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل علي نظامين مختلفين في نوعية التعليم (تعليم عام "منازل / خدمات" – الأزهر الشريف).. يتعين على كل الجهات المعنية – كل فيما يخصها – التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي:

1. قيام كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل/ الخدمات تعليم عام"، تقديم إفادة من الأزهر الشريف بعدم تسجيله على قواعد البيانات الخاصة بالأزهر.

2. إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليًا على النظامين، لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.

3. التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود ازدواجية في التسجيل، لحين إنهاء إجراءات ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

4. قيام الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

أكد الخطاب، أنه حرصًا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب الدوري، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

30 سبتمبر بدء الدراسة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وعدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.