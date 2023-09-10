الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": إيقاف قيد الطلاب المسجلين على النظامين المنازل والخدمات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم تعليم عام ومنازل وخدمات والأزهر الشريف.

 

إيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظامين 

وقررت الوزارة إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليًا على النظامين المنازل والخدمات لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.

وجاء نص الخطاب، كالتالي:

في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ونظرًا لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل علي نظامين مختلفين في نوعية التعليم (تعليم عام "منازل / خدمات" – الأزهر الشريف).. يتعين على كل الجهات المعنية – كل فيما يخصها – التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي:

1. قيام كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل/ الخدمات تعليم عام"، تقديم إفادة من الأزهر الشريف بعدم تسجيله على قواعد البيانات الخاصة بالأزهر.

2. إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليًا على النظامين، لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.

3. التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود ازدواجية في التسجيل، لحين إنهاء إجراءات ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

4. قيام الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

أكد الخطاب، أنه حرصًا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب الدوري، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

يبدأ 30 سبتمبر.. آخر أخبار استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024

30 سبتمبر بدء الدراسة 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وعدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.

xxxxxxxxxxx
النظامين المنازل والخدمات الأزهر الشريف تعليم عام المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

أبرزهم ذوو الإعاقة.. الأعلى للجامعات يعلن عن الفئات المستثناة من قواعد تنسيق 2023

حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد بالمحافظات

"حجازى" يكشف مصير الإجابة الملغية فى امتحانات الثانوية العامة

قرار عاجل بشأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى العام الجديد

امتحانات الثانوية العامة 2023.. روشتة «العبور الآمن»

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

الرئيس السيسى يزور ضريح غاندى على هامش قمة العشرين (صور)

جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة الغاز الطبيعى بمدينة فايد

"التعليم": إيقاف قيد الطلاب المسجلين على النظامين المنازل والخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل