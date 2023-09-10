الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

منتصر الزيات
منتصر الزيات

أحالت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من نقابة المحامين بدعوى انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، إلى مفوضي المجلس لفحص الدعوى وإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة 10 ديسمبر لنظر الموضوع.

 

وترافع المحامي هاني سامح، وقال إن أرواح الشهداء ترفرف في القاعة في انتظار القصاص وأبرزهم فرج فودة وروح المبدع نجيب محفوظ، آلاف الابرياء ممن أزهقت أرواحهم في فترات الإرهاب العصيبة على يد الجهاد والجماعات الاسلامية والدواعش والإخوان.

وتقدم المحامي هاني سامح في وقت سابق، بدعوى بمجلس الدولة حملت الرقم 54388 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين.

وجاء في الدعوى أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام استبعاد "الإرهابي منتصر الزيات" من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.

وأشارت إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل، خاصة أنه ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، والإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة قناة (المحور) وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيًا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.

وأوضحت أن منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة، وقال إن فودة لو بعث فسيدعو إلى اغتياله ألف مرة، وقال إنه سيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الإرهاب الدموي الآسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري، وفق الدعوى التي تم نظرها اليوم في المحكمة.

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