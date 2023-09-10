الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. على الحجار يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

علي الحجار
علي الحجار

 يحيى الفنان الكبير علي الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية، اليوم،  بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك اليوم الأحد 10 سبتمبر برعاية قناة "الحياة".

آلية الدخول


وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح فى تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان، لنقل الحفل للزملاء وأسرهم فى بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.
وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش حتى الأسبوع المقبل، على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.

 

txt

بطل مصرى.. اعترافات قادة إسرائيل حول دور أشرف مروان فى حرب أكتوبر: خدعنا وأعطانا معلومات مغلوطة

txt

سيد درويش.. حكاية "فنان الشعب" الذي تمرد على الموسيقى العربية


ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة

           
كما تحيى لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث تستضيف اليوم، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء أركان حرب د. سمير فرج فى لقاء مفتوح  عن "الأمن القومى المصرى والعربى بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر". 

يعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة. 

وقال حسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، يطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.

علي الحجار نقابة الصحفيين سيد درويش الصحفيين حرب اكتوبر

مواد متعلقة

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

فترة نقاهة.. قراءات المثقفين خلال الإجازة: أعمال «أديب نوبل».. مذكرات الأدباء.. والإصدارات الحديثة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"عهد الخير والنماء".. المصريون يحتفلون بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

السيسى يلتقى أردوغان فى نيودلهى.. لدفع مسار العلاقات والبناء على التقدم الملموس

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

مصرع مسنة سقطت من شرفة منزلها بالمنشاة جنوب سوهاج

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب