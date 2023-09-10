اليوم.. على الحجار يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

يحيى الفنان الكبير علي الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية، اليوم، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك اليوم الأحد 10 سبتمبر برعاية قناة "الحياة".

آلية الدخول



وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح فى تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان، لنقل الحفل للزملاء وأسرهم فى بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش حتى الأسبوع المقبل، على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.



ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة



كما تحيى لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث تستضيف اليوم، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء أركان حرب د. سمير فرج فى لقاء مفتوح عن "الأمن القومى المصرى والعربى بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر".

يعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وقال حسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، يطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.