الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة مغربية: المواطنون يرفضون النوم بالبيوت خوفًا من تكرار الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قالت الكاتبة الصحفية المغربية، سعيدة الكامل، إن عمليات الإنقاذ مازالت تجري على قدم وساق بـالمغرب بالتعاون بين كافة الجهات، مشيرة إلى أن عدد الضحايا تخطى 1300، وعدد الجرحى تخطى 1800 منهم 200 في حالة حرجة للغاية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الملك محمد السادس، ملك المغرب وولي عهده، اجتمعا مساء اليوم مع رئيس الحكومة وبعض المسئولين لتدارك الوضع والنظر في كل الآليات حول المنكوبين والقرى الصغيرة التي لم يعد يظهر لها أثر نتيجة كثرة الركام وتم وضع خطة عمل تتضمن إعادة تأهيل وإعمار تلك المنطقة في برنامج استعجالي، مؤكدة أن أعداد الضحايا والمصابين مازالت مرشحة للارتفاع.

تزاحم كبير من الشباب على مراكز التبرع بالدم

وأكدت أنه توجد فيديوهات مفجعة من منطقة الزلزال رغم الجهود التي تقوم بها كل أطياف الدولة، مشيرة إلى أنه كان هناك تزاحم كبير من الشباب على مراكز التبرع بالدم.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين في أغادير والحوز، ينامون خارج البيوت خوفًا من تكرار الهزات الأرضية رغم أن الخبراء يقولون إن الهزات الكبرى انتهت ولكن حالة القلق مازالت لديهم، مؤكدة أنه لمدة قرن لم يعرف المغرب زلزالا بهذا العنف.

أغادير الحوز ينامون خارج البيوت المغرب عمليات الإنقاذ الكاتبة الصحفية المغربية الهزات الأرضية

مواد متعلقة

زلازل المغرب.. تاريخ طويل من الدمار والصمود خَلَّفَ مئات القتلى والجرحى (تقرير)

متلازمة الهرس.. خطر محدق بالناجين من الزلزال المدمر فى المغرب

محمد صلاح يدعم ضحايا زلزال المغرب (صورة)

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب لـ 1305 وفيات و1832 إصابة

"البحوث الفلكية" ردًا على توقعات العالم الهولندى عن زلزال المغرب: "تنجيم"

"عشنا تجربة صعبة".. "القاهرة الإخبارية" ترصد معاناة بعض متضررى زلزال المغرب

الأكثر قراءة

قبل افتتاحها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن محطة مترو القومية بالخط الثالث

رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه يزور نادى بلدية المحلة ويشيد بأندية الغربية

وزير الخارجية الفلسطينى: نسعى لحماية شعبنا.. وننعم بدعم عربى وإسلامى كبير

رفض طعن موظف كهرباء أمام القضاء الإدارى لضم فترة عمله فى ليبيا

حظر تجول وإغلاق الموانئ فى ليبيا تأهبا لإعصار متوقع

ألمانيا تواصل نتائجها المتواضعة وتسقط أمام اليابان برباعية وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب