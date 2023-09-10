كاتبة مغربية: المواطنون يرفضون النوم بالبيوت خوفًا من تكرار الزلزال

قالت الكاتبة الصحفية المغربية، سعيدة الكامل، إن عمليات الإنقاذ مازالت تجري على قدم وساق بـالمغرب بالتعاون بين كافة الجهات، مشيرة إلى أن عدد الضحايا تخطى 1300، وعدد الجرحى تخطى 1800 منهم 200 في حالة حرجة للغاية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الملك محمد السادس، ملك المغرب وولي عهده، اجتمعا مساء اليوم مع رئيس الحكومة وبعض المسئولين لتدارك الوضع والنظر في كل الآليات حول المنكوبين والقرى الصغيرة التي لم يعد يظهر لها أثر نتيجة كثرة الركام وتم وضع خطة عمل تتضمن إعادة تأهيل وإعمار تلك المنطقة في برنامج استعجالي، مؤكدة أن أعداد الضحايا والمصابين مازالت مرشحة للارتفاع.

تزاحم كبير من الشباب على مراكز التبرع بالدم

وأكدت أنه توجد فيديوهات مفجعة من منطقة الزلزال رغم الجهود التي تقوم بها كل أطياف الدولة، مشيرة إلى أنه كان هناك تزاحم كبير من الشباب على مراكز التبرع بالدم.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين في أغادير والحوز، ينامون خارج البيوت خوفًا من تكرار الهزات الأرضية رغم أن الخبراء يقولون إن الهزات الكبرى انتهت ولكن حالة القلق مازالت لديهم، مؤكدة أنه لمدة قرن لم يعرف المغرب زلزالا بهذا العنف.