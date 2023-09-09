السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البحوث الفلكية" ردًا على توقعات العالم الهولندى عن زلزال المغرب: "تنجيم"

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة غرب الأطلس الكبير بالمغرب بها ظروف جيولوجية معقدة، ويعد زلزال اليوم الأعنف منذ 1960.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر قد يتضاعف خلال الساعات المقبلة، كما أن منطقة مراكش جبلية ومعظمها قديم وتم بناؤها من الطوب الرملي ولا تتحمل قوة الزلزال. 

المعهد القومي للبحوث الفلكية جاهز لتقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في المغرب

وتابع القاضي أن المعهد القومي للبحوث الفلكية جاهز لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في المغرب، موضحًا أنه من المتوقع عدم حدوث هزات أرضية قوية مثل التي تم تسجيلها فجر اليوم في المغرب، لافتًا إلى أن زلزال تركيا أحدث نوعًا من النشاط لدى معهد البحوث الفلكية، وجارٍ تحديث أكواد البناء في مصر تجنبًا لحدوث أي مخاطر، وجارٍ نقل هذه التجربة للمغرب لتجنب حدوث أي شيء قد يسبب أضرارًا في المغرب. 

وأكد أنه حتى الآن لم نرصد أي زلزال بناء على توقعات العالم الهولندي، وما يقوم بنشره عبر وسائل الإعلام هدفه التربح، ولا يوجد تفسير لما ينشره العالم الهولندي، وما ينشره عبارة عن "تنجيم"، موضحًا أنه لا يجد أي اهتمام سوى بالمنطقة العربية.

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