السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 498 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنج"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، إحكاما للرقابة البيطرية علىي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 498 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازرن ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى، ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر، وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 85 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 85 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الطب البيطرى بالغربية رنجة غير صالحة للاستهلاك مجهولة البيانات حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مذبوحة خارج المجازر

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