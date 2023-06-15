"تعليم الغربية" يكرم أعضاء مديرية الطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأغذية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم الدكتور حاتم كمال أنور حامد، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، والأطباء البيطريين مديرى عموم الإدارات والفريق المعاون بمديرية الطب البيطري بالغربية، وذلك لمشاركتهم الفعالة في الإشراف على قسم الإنتاج الحيواني والداجنى بالمدارس الفنية الزراعية على مدار عام كامل، وكذلك مجهوداتهم في تعقيم وتطهير لجان مدارس الثانوية العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالغربية، تقدم العديد من الخدمات البيطرية في إطار التعاون المشترك البناء بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الطب البيطري، حيث تقوم بإحكام الرقابة البيطرية على الأغذية ذات الأصل الحيواني بالمدارس الفنية الزراعية، والرقابة البيطرية وتقديم التحصينات ضد الأمراض الوبائية للحيوانات والدواجن الموجودة بمزارع جميع مدارس التعليم الثانوي الزراعي.

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