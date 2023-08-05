"بيطري الغربية" يصادر نصف طن رنجة فاسدة في مصنع بمركز كفر الزيات

أعلن الدكتور حاتم كمال أنور ميدر، مديرية الطب البيطري بالغربية، إجراء عملية تفتيش ناجحة في أحد مصانع الرنجة والأسماك المدخنة بمركز كفر الزيات، ونتيجة لذلك تم ضبط والتحفظ على نصف طن من أسماك الرنجة المدخنة، والتي كانت تحمل علامات فساد ظاهري.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنر مدير مدرية الطب البيطري بالغربية، أن الفريق المختص قام بسحب عينات من الأسماك المصادرة لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد درجة التلوث والفساد الذي تعرضت له، وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات المرتكبة في المصنع، وتم تقديمها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة والإشراف على المصانع الغذائية وضمان سلامة المنتجات، حيث تعد السلامة الغذائية من الأولويات العالمية في مجال الصحة العامة وحماية المستهلكين، والتعاون مع مديرية التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك خلال الحملات المشتركة التي تشنها كافة المدريات بالتعاون مع مباحث تموين الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مديرية الطب البيطري بالغربية للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية وضمان جودتها، وذلك في إطار الإشراف والرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية في المنطقة، وتعهد الدكتور حاتم كمال أنور ميدر بمواصلة هذه الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وصحة المستهلكين.