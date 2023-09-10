الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب منتخب الطائرة: الأشعة تحدد حجم إصابة أحمد يوسف

أحمد يوسف لاعب منتخب
أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة

تعرض أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة لإصابة خلال مباراة مصر و المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة ليغادر الملعب حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

 

وقال حسن الحصري المدرب العام لمنتخب مصر إن، اللاعب اشتكى من آلام في السمانة و توجه للمستشفى بصحبة الجهاز الطبي للفريق و سيخضع لأشعة لتحديد حجم الإصابة وتحديد موقفه من مباراة الكاميرون المقبلة.

 

وتابع مدرب المنتخب : يوسف عنصر مهم جدا بالنسبة لمنتخب مصر وكان مؤثرا في مباراة اليوم و نتمنى لحاقه بالمباراة المقبلة.


ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء دور الثمانية بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/19
25/23
25/18

و تأهل المنتخب للدور نصف النهائي ليواجه نظيره الكاميرون الذي تأهل على حساب تونس في دور الثمانية بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون يوم الإثنين المقبل .


وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

 

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

الدكتور مصطفى مدبولي ومحمد عسران قائمة الفراعنة مباراة مصر المنتخب للدور نصف النهائي ليواجه نظيره الكاميرون

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