نشوب حريق فى محل لخدمات الإنترنت بإمبابة فى الجيزة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم نشوب حريق في محل سايبر لخدمات الإنترنت، وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى التعامل معه والسيطرة على النيران قبل امتداد كرات اللهب للأماكن المجاورة.

وقام رجال الحماية المدنية بإجراء المعاينات اللازمة عقب الانتهاء من عمليات التبريد اللازمة للحريق، وجار استكمال المعاينات للوقوف على أسباب اندلاع النيران، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى بلاغا يفيد باشتعال حريق أسفل عقار في منطقة إمبابة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن النيران اشتعلت بمحل لخدمات الإنترنت وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وعقب الانتهاء من إخماد الحريق، قام رجال المباحث بالاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق.