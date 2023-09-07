الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق التهم شقة قبل امتداده للعقارات المجاورة في فيصل بالجيزة

حريق التهم شقة
حريق التهم شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بفيصل، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع داخل شقة سكنية بمنطقة 12ش مسجد المغفرة من شارع المنشية الطوابق فيصل.

فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة وحاصروا مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

حريق مصر القديمة 

كانت كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، عن التفاصيل الكاملة عن حريق هائل بعقار بدائرة القسم، وتبين أن الحريق نشب في مخزن بويات كائن بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 5 طوابق وامتدت إلى 3 طوابق من العقار، ما أسفر عن تفحم شخصين وإصابة اثنين آخرين.

كما أمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان، وطالبت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

البداية عندما تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وجرت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتان لشخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شخصان بحالة اختناق جرى إسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة.

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، أمس الأربعاء، بالتصريح بدفن جثتين لسيدتين توفيتا في حريق شب في عقار سكني بمنطقة عزبة خيرالله.

كما قررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق والكشف عن الأسباب والخسائر التي نتجت عنه، واستدعاء شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق مكون من 5 طوابق الأولية أن النيران التهمت محتويات أكثر من 3 طوابق، ونتج عن ذلك تفحم جثتين لسيدتين من مقيمي العقار، وتمت نجدة الآخرين ونقلهم لمستشفى قصر العيني لإسعافهم.

وسبق أن قررت النيابة تشريح جثث الضحايا وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وكشف ملابساتها، وتسليم الجثث لذويها عقب التصريح بالدفن لإنهاء مراسم الدفن.

حريق مصر القديمة نيابة مصر القديمة النجدة الطوابق فيصل

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