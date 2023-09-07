الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 مواطنين بصعق كهربائي وحادث سير وغرق.. وإصابة 3 في حريق بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من موتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة  بوصول "ع .  ع"    مقيم نطاق مركز الصالحية الجديدة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي من ماتور مياه ناحية كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخماد حريق بمصنع ملابس في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب بمصنع ملابس نطاق مركز أبوكبير وأسفر عن إصابة 3 عمال بحروق.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ملابس بكفر النمر مركز أبوكبير.

 دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا  للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 مصرع شخصين فى حادثى سير وغرق بالشرقية

كان لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق  أعلى كوبرى غيتة صدمته سيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" ش . ع" مقيم نطاق  دائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

كشفت التحريات والفحص أثناء عبوره الطريق أعلى كوبرى غيتة أطاحت به سيارة وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته سحجات وكدمات ونزيف، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق آخر أستقبل مستشفى الزوامل بالشرقية "ر . ع" مقيم الجيزة جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمحطة مياه العبور، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

صعق كهربائي مركز كفر صقر حريق سير وغرق مصنع ملابس مديرية أمن الشرقية

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