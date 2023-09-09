السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم الإسكندرية" يحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات التربية الفنية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن حصول طلبة تعليم الإسكندرية على 5 مراكز جمهوري فى مسابقات التربية الفنية.

وأشارت “تعليم الإسكندرية” في بيان مساء اليوم، إلى أن المراكز الخمس التي حُصدت بالمسابقة الفنية لطلاب من مدارس الإدارات التعليمية "وسط، المنتزه ، شرق"

أسماء الطلاب الفائزين من تعليم الإسكندرية 

 

أوضح البيان أن أسماء الطلبة الفائزين كالآتي:

-الأول جمهوري مسابقة قريتي الدورة الثانية
الطالبة حبيبة محمد إبراهيم مدرسة الشهيد الرائد حسام البهى الثانوية إدارة وسط.


- المركز الأول جمهوري مكرر في مسابقة قريتي الدورة الثانية أبتدائي الطالبة رودينا سعيد علي مدرسة شوكت الرسمية لغات إدارة شرق.

-المركز الثاني جمهوري في مسابقة قريتى الدورة الثانية الطالبة رودينا عمرو محمد مدرسة الشهيد العميد أحمد السيد الطحاوي الثانوية إدارة المنتزه  ثان.

- المركز الثالث جمهوري في مسابقة قريتي الدورة الثانية أبتدائي الطالبة سما محمد فؤاد مدرسة خالد أبو إسماعيل الرسمية لغات إدارة شرق.

-المركز الأول جمهوري مكرر مسابقات آدم حنين المرحلة الابتدائية الطالب خالد وليد أحمد مدرسة الشهيد محمود رضا البحيري المسائية إدارة المنتزه.

 

 

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