بعد زلزال المغرب.. عزة مصطفى تناشد المسئولين بالتحرك لفحص المنازل القديمة

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى المسؤولين بسرعة التحرك لفحص المنازل القديمة، بعد الزلزال الذي ضرب دولة المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

عزة مصطفى تطالب بفحص العقارات القديمة في مصر

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رأينا زلزال تركيا وسوريا، واليوم زلزال مدمر في المغرب، ممكن مسئول يقول مصر بعيدة عن حزام الزلازل، كلامه على راسي، لكن آخر كام شهر، لو عملنا حصر بالعقارات القديمة التي انهارت في مصر بدون زلزال، تلاقي كثير، مثل عقار حدائق القبة والإسكندربة في سيدي بشر، وحي الجمرك، في أغا في الدقهلية، وفي البحيرة، وفي سوهاج، وواحد في قنا".

وأردفت: "محتاجين نشتغل على العقارات القديمة، لا نريد مزيد من الوفيات في انهيار عقارات، تابعوا كل العقارات القديمة قبل ما تحصل الكارثة، لن ننتظر زلزال بقوة ضعيفة أو كبيرة لنتحرك، لازم نستفيد مما حدث في الدول الأخرى، ونتخذ احتياطاتنا قبل أن تحدث كارثة".

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن زلزال المغرب المدمر أسفر حتى الآن، عن وقوع 1037 وفاة بالإضافة إلى 1204 إصابات منها 721 إصابة خطيرة.

حصيلة زلزال المغرب المدمر

إقليم الحوز: 542 وفاة

إقليم تارودانت: 321 وفاة

إقليم شيشاوة: 103 إصابات

إقليم ورزازات: 38 وفاة

عمالة مراكش: 13 وفاة

إقليم أزيلال: 11 وفاة

عمالة أكادير: 5 وفيات

الدار البيضاء: 3 وفيات

اليوسفية: حالة وفاة واحدة