خلال أسبوع.. الأسطول الروسى يدمر 3 زوارق أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "اكتشفت سفن أسطول البحر الأسود، في أثناء قيامها بمهمة قتالية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش، زوارق مسيرة أوكرانية، ودمرت ثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة حاولت مهاجمة جسر القرم".

وأضافت: "دمرت طائرات البحرية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق عالية السرعة مع مجموعات إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ويبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا".

ازدياد هجمات البحر الأسود

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أعلنت الدفاع الروسية أن مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسي دمرت أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، كانت تحمل مجموعات إنزال أوكرانية غربي شبه جزيرة القرم.

وذكرت في بيان حينها: "دمرت مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسية أربعة زوارق حربية أمريكية ( Willard Sea Force) سريعة على متنها مجموعات إنزال أوكرانية كانت متجهة نحو القرم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".