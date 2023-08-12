الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ أوكرانى استهدف جسر القرم

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا أطلقته القوات الأوكرانية على جسر القرم بعد ظهر اليوم السبت، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك بعدما أحبطت موسكو هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة دون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه حوالي الساعة 13:00 ظهر اليوم "حاول نظام كييف توجيه ضربة إرهابية على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اكتشفت الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته في الجو"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

إسقاط صاروخين آخرين

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش، مؤكدا أن جسر القرم لم يتضرر.

من جانبه، أفاد أوليج كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن الخدمات الخاصة وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر، مضيفا أن حركة المرور عبره ستستأنف قريبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ "هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة دون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية".

وذكرت وكالات أنباء روسية عن الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا وفي العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسئوليتها عن تلك الهجمات، لكنها تؤكد أن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، قبل 8 سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.