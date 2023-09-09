السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تصالح الطرفين.. جنايات الجيزة تفصل في اتهام 3 أشخاص بحرق شقة زوجين

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم حكما يقضي بمعاقبة شقيقين وصديق لهما بالحبس لمدة عام مع الإيقاف في اتهامهم بالشروع في قتل زوجين وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، بسبب نشوب خلافات بينهم حول الميراث، وذلك بعد تصالح الطرفين.

 

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كانت قد أسندت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع . م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في قتل "أ . م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار .

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.

 

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كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قاموا بإشعال النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر، حيث قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما.

 

كما تبين أن ألسنة اللهب قد امتدت إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغا قانونيا أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الإقامات السابقة.

 

كانت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا بالواقعة وجرى تشكيل فريق بحث عالي المستوى، لكشف لغز الواقعة.

 

ونجح فريق البحث في كشف لغز الواقعة وتحديد المتهمين، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الثلاثة.

 

وحرر محضر بالواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التي بدورها أحالتهم إلى المحكمة المختصة.

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