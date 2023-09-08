غدًا.. استكمال محاكمة شقيقين شرعا في قتل زوجين بإمبابة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا السبت، محاكمة شقيقين وصديقهما على خلفية اتهامهما بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح.م"، 47 سنة، وشقيقه "م.ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع.م"، 19 سنة، شرعوا في قتل "أ.م"، وزوجته "د.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم.

وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم ، حيث وضعا المتهمين النار عمدا في مسكن المجني عليهما.

وقام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، عقب ورود رأى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي وبإجماع الآراء بـالإعدام شنقا على 11 متهما بقتل صاحب محل الفقير وبراءة المتهم الأخير.