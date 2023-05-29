الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام شنقا على قاتل مدرس بمنشأة القناطر

الإعدام
الإعدام

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على قاتل مدرس بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.

صدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

- تفاصيل الواقعة

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مدرس لغة إنجليزية به عدة طعنات في الجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات مالية.

 ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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